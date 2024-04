Śmiertelny wypadek 16-latki

Pogrzeb romskiej księżniczki. Zginęła przygnieciona przez własne auto. "Życie jest kruche" [ZDJĘCIA]

Błąd, brak doświadczenia, a może nieszczęśliwy splot okoliczności? 16-letnia Klaudia P., romska księżniczka z Konstantynowa Łódzkiego koło Pabianic, podjechała pod rodzinny dom mercedesem, za którego kierownicą mimo młodego wieku siedziała. Wysiadła z auta, ale pozostawiony na wzniesieniu pojazd zaczął się toczyć do przodu. Dziewczyna wbiegła pod maskę i próbowała go zatrzymać. Niestety samochód przygniótł ją do stojącej w pobliżu hondy. Nastolatka zmarła na rękach swoich bliskich.