Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w środę (26 czerwca), że agenci CBA zatrzymali kolejnych czterech pracowników niepublicznych uczelni wyższych; tym razem z Katowic, Krakowa i Łodzi.

- Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali kolejnych 4 pracowników niepublicznych uczelni wyższych, tym razem z Katowic, Krakowa i Łodzi. W śledztwie prowadzonym wspólnie z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach 19 osób usłyszało w sumie 99 korupcyjnych zarzutów - napisał w środę na portalu X Jacek Dobrzyński.

Podczas konferencji prasowej doprecyzował, że chodzi o prorektora i rektora uczelni w Łodzi oraz wykładowcę i pracownika naukowego z uczelni w Katowicach i w Krakowie. - Klucz jest ten sam, czyli wręczanie korzyści majątkowych za przychylność przy otwieraniu nowych kierunków - powiedział Dobrzyński.

Zaznaczył, że "ta afera zatacza coraz szersze kręgi". - Tak jak się zaczęło na początek od Collegium Humanum, tak teraz tym spoiwem kolejnym zatrzymań jest Polska Komisja Akredytacyjna, która wydaje pozwolenia dla uczelni, jeśli chcą tworzyć nowe kierunki i kontroluje te uczelnie - mówił Dobrzyński.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wskazał, że "jak najbardziej aktualna jest oferta dotycząca klauzuli niekaralności". Wyjaśnił, że chodzi o artykuł w kodeksie karnym, który mówi, że jeśli osoby, które wręczały korzyści majątkowe zgłoszą się same do CBA, czy też do prokuratury to mogą uniknąć kary.

- Jeżeli osoby, rektorzy, wykładowcy, czy pracownicy uczelni wręczali korzyści majątkowe przedstawicielom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli uczestniczyli w procederze korupcyjnym to mogą skorzystać z klauzuli niekaralności - przypomniał Dobrzyński. Poniżej dalsza część artykułu.

Jak relacjonuje PAP, Dobrzyński dodał, że sprawa ma charakter rozwojowy, więc nie można wykluczyć dalszych zatrzymań. Podkreślił, że środowe zatrzymania to kontynuacja śledztwa, które prowadzi CBA wspólnie z Prokuraturą Krajową z Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach.

We wtorek funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w sprawie nieprawidłowości na uczelniach niepublicznych - w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. W tle są korzyści majątkowe na 630 tys. zł. CBA informowało, że zatrzymani to Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator przedstawił im zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej.

