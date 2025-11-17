Opisali szczegółowo tragedię podczas urbexu. 25-letni Mateusz nie żyje. 22-latek mógł zginąć, ratując kolegę

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-17 12:58

Prokuratura ujawniła, jak doszło do śmiertelnego wypadku podczas urbexu w miejscowości Brzeski pod Łaskiem. W czasie eksploracji budynku po dyskotece zginął 25-letni Mateusz, początkujący bokser, a jego 22-letni letni kolega został ranny. Obaj weszli na teren obiektu razem z 3 innymi mężczyznami, chcąc m.in. zrobić zdjęcie interesującego ich graffiti. Gdy 25-latek cofał się, spadł z 2. piętra.

  • Tragiczny wypadek podczas eksploracji opuszczonej dyskoteki w Brzeskich pod Łaskiem.
  • 25-letni Mateusz Z. zginął na miejscu po upadku z wysokości, a jego kolega został ranny.
  • Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, które wstępnie zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są wnioski z tego zdarzenia?

Brzeski. Tragedia podczas urbexu. Jest szczegółowy opis śmiertelnego wypadku

Prokuratura nadal wyjaśnia sprawę śmiertelnego wypadku podczas urbexu, do którego doszło w nocy z 10 na 11 listopada w Brzeskich pod Łaskiem. Na teren opuszczonego obiektu po byłej dyskotece weszło 5 mężczyzn, którzy skierowali się następnie schodami na balkon na 2. piętrze, chcąc sfotografować interesujące ich miejsce.

Było ciemno, a dookoła brak zabezpieczeń w postaci barierek i ścianki. 25-letni Mateusz zrobił zdjęcie graffiti, ale cofając się spadł na parter i uderzył całym ciałem o betonową podłogę, co spowodowało jego śmierć na miejscu - przekazała Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Jak dodaje prokuratorka, kolega Mateusza Z., który stał tuż obok, chciał go ratować, ale również spadł z wysokości i trafił do szpitala z obrażeniami ciała - jak informowała wcześniej policja, 22-latek opuścił już placówkę. Świadkami tragedii byli pozostali uczestnicy urbexu, którzy wezwali na miejsce służby ratownicze. Prokuratura w Łasku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, zleciła zabezpieczenie ciała ofiary na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

Dotychczas poczynione ustalenia uzasadniają tezę o nieszczęśliwym, tragicznym w skutkach wypadku - dodaje Szkilnik. 

25-letni Mateusz Z. był początkującym bokserem i trenował sztuki walki w dwóch lokalnych klubach sportowych: Furo MMA Karate Łask i Atletix Fitness Łask.



