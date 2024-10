Nocny pożar hali pod Tomaszowem Mazowieckim. Trwa akcja strażaków

Jak informuje RMF FM, strażacy dostali informację o pożarze hali w niedzielę (13 października) po godz. 1 w nocy. - Powierzchnia pożaru to 100 na 100 m. Spaleniu uległa hala rozlewni. Nadal pożarem objęta jest hala magazynowa i sąsiadująca bezpośrednio hala produkcyjna - mówił w rozmowie z RMF FM mł. bryg. Karol Kubacki ze straży w Tomaszowie Mazowieckim. Z pożarem walczy około 30 zastępów PSP i OSP z całego województwa. Dotrzeć na miejsce ma kolejne wsparcie. Pożaru nie udało się jeszcze opanować, ale ogień nie rozprzestrzenia się. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Zakład, w którym wybuchł pożar, zajmuje się produkcją i dystrybucją m.in. smarów, płynów do chłodnic, spryskiwaczy oraz płynu hamulcowego. Na szczęście firma, w której wybuchł pożar, znajduje się daleko od zabudowań mieszkalnych, więc nie było konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców. Zakład produkcji olejów Tedex położony jest w lesie na wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. Akcja gaśnicza objęła też przylegające do miejsca pożaru tereny leśne.

Na skutek działania ognia pojemniki rozszczelniały się i dochodziło do zapłonu wyciekających substancji, co wywoływało gwałtowne nasilenie się ognia i jego rozprzestrzenianie.

Aktualizacja godz. 10:35

- Pożar jest opanowany i już się nie rozprzestrzenia, ale akcja gaśnicza potrwa jeszcze co najmniej przez kilka godzin - poinformował Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi.

- Pożar prawdopodobnie wybuchł w budynku rozlewni, po czym rozprzestrzenił się na dalsze części - magazyn i zewnętrzne składowisko. W budynku o wymiarach 40 na 17 m znajdował się duży zbiornik z substancjami oleistymi i kilka mniejszych. Dwa z tych zbiorników rozszczelniły się i doszło do wycieku - dodał Pawlak.

Jak podał rzecznik łódzkich strażaków, w niedzielę (13 października) po godz. 8 na miejscu pożaru pracuje 37 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z całego regionu.

Ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą zamknięta jest do odwołania droga krajowa 48 między Tomaszowem i Spałą. - To jedyna droga dojazdowa do miejsca pożaru, więc skierowaliśmy tam funkcjonariuszy do kierowania ruchem i zabezpieczenia dojazdu dla wozów ratowniczych - powiedziała PAP Natalia Cieślak z KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Policjantka dodała, że ruch samochodów osobowych skierowano na trasę objazdu wyznaczonego drogami lokalnymi przez Glinnik i Luboszewy.

Aktualizacja godz. 11:55

Droga krajowa 48 między Tomaszowem Mazowieckim i Spałą jest już odblokowana. Na miejscu pożaru nadal trwa akcja gaśnicza i po tym odcinku drogi poruszają się wozy gaśnicze. Policja prosi o ostrożność. - Przejazd jest otwarty, ale cały czas trwa akcja gaśnicza i w jej rejonie występują utrudnienia. Można tam spotkać wozy gaśnicze. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów, którzy zabezpieczają miejsce akcji - poinformowała Natalia Cieślak z tomaszowskiej policji.

Źródło: RMF FM

