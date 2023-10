Policja odpowiada na zarzuty! Chodzi o notatkę "wybielającą" Sebastiana M.

Co tam się działo?!

Po wypadku na A1 została sporządzona tylko jedna notatka urzędowa - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dementuje doniesienia "Rzeczpospolitej". Według ustaleń gazety po zdarzeniu, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, powstały dwa takie dokumenty, w tym jeden "wybielający" Sebastiana M., domniemanego sprawcę wypadku. Jak informuje dziennik, autorem podejrzanej notatki miał być wysoki rangą funkcjonariusz policji, ale komenda w Łodzi definitywnie zaprzecza, przekazując, że

- W związku z dzisiejszą publikacja na łamach gazety Rzeczpospolita artykułu „Czy ktoś krył kierowcę” stanowczo podkreślamy, że po wypadku do którego doszło 16 września 2023 roku na autostradzie A1 została sporządzona tylko jedna notatka urzędowa mówiąca o przebiegu zdarzenia. Jest to dokument napisany przez policjanta będącego na miejscu wypadku, a jej treść jest zgodna z ustaleniami policjantów i prokuratora, którzy prowadzili tam czynności procesowe. Zawiera ona opis przebiegu zdarzenia wskazując na bezpośredni udział i związek bmw z wypadkiem. Autorem tego dokumentu nie jest „wysoki oficer policji” jak twierdzi redaktor „Rzeczpospolitej”, a funkcjonariusz ruchu drogowego. Kategorycznie zaprzeczamy również, aby została sporządzona druga notatka urzędowa mówiąca o przebiegu przedmiotowego wypadku - czytamy w komunikacie mundurowych.

Policja zaprzecza, prokuratura i tak wszczęła śledztwo

Jak dodaje komenda w Łodzi, "na miejscu zdarzenia był obecny prokurator i to on nadzorował pracę funkcjonariuszy. To prokurator decydował o przebiegu czynności – w tym również o kwestiach ewentualnego zatrzymania uczestników wypadku". Niezależnie od powyższego dementi swoje śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

- W dniu 17 października 2023 roku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęły materiały wyłączone z postępowania Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie niedopełniania obowiązków służbowych w związku z czynnościami podejmowanymi na miejscu wypadku drogowego oraz w okresie bezpośrednio po jego zaistnieniu, czyli o czyn z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. W dniu 18 października 2023 w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo - informuje jej rzecznik Szymon Banna.