Wyrok w głośnej sprawie

Policjanci wywozili mieszkańców do lasu i zgotowali im piekło na ziemi. Marcin nie przeżył

Choć mieli na sobie policyjne mundury, stosowali iście gangsterskie metody. Niepokornych mieszkańców niewielkiego Piątku koło Łęczycy (woj. łódzkie) wywozili do lasu i niejednokrotnie bili. Jeden z nich, Marcin K. (30 l.) przypłacił to życiem. Wczoraj sześcioro byłych już funkcjonariuszy miejscowego komisariatu zostało skazanych za to przez sąd. Główny oskarżony, Kamil C. (37 l.), który odpowiadał za spowodowanie śmierci, usłyszał wyrok 10 lat więzienia.