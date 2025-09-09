Rodziny ofiar nie przyszły na proces Sebastiana M. Znamy powód

Rodziny ofiar tragicznego wypadku na A1 nie stawiły się na pierwszej rozprawie, gdyż przechodzą terapię po stracie bliskich.

Oskarżony Sebastian M. pojawił się w sądzie, a jego obrona złożyła wnioski o wyłączenie jawności i mediacje.

Sąd odrzucił wniosek o utajnienie procesu, a pełnomocnik rodzin wyraził zgodę na mediacje.

Dowiedz się, dlaczego proces rozpoczął się niemal dwa lata po wypadku i co dalej z oskarżonym.

Piotrków Tryb. Proces Sebastiana M. bez rodzin ofiar wypadku na A1

Rodziny ofiar wypadku na autostradzie A1, o którego spowodowanie jest oskarżony Sebastian M., nie pojawiły się na pierwszej rozprawie w procesie mężczyzny. Jak przekazali biegli lekarze, bliscy 3-osobowej rodziny z Myszkowa przechodzą terapię po ich stracie i zwyczajnie nie byli w stanie wziąć udziału w dzisiejszym posiedzeniu sądu, które rozpoczęło się we wtorek, 9 września, o godz. 9.

Na pierwszej rozprawie nie zabrakło natomiast Sebastiana M. wraz z obroną, która zdążyła już złożyć kilka wniosków:

o wyłączenie jawności procesu;

o odroczenie terminów procesu;

o przeprowadzenie mediacji między stronami w celu załagodzenia konfliktu.

Sąd odrzucił już wniosek o wyłączenie jawności procesu Sebastiana M., natomiast reprezentujący rodziny ofiar mecenas Łukasz Kowalski oświadczył, że jest zgoda na mediacje.

Proces Sebastiana M. Odpowie za zabójstwo, a nie wypadek?! Wielkie zamieszanie na pierwszej rozprawie

Pierwsza rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 rozpoczęła się niemal dwa lata po zdarzeniu, do którego doszło 16 września 2023 r. Sebastian M. został na nią doprowadzony z aresztu, w którym przebywa od końca maja br. Było to możliwe dopiero po zakończeniu procedury ekstradycji mężczyzny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak poinformowała prokuratura w Katowicach, która skierowała akt oskarżenia, Sebastian M. jest pierwszym obywatelem Polski w historii, który został objęty procedurą ekstradycyjną z tego kraju.