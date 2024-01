Spacer po podziemiach i wystawa czaszek. Nowe atrakcje w łódzkim Orientarium

Od 15 stycznia w łódzkim Orientarium udostępniona zostanie nowa ścieżka edukacyjna „Jak tworzymy oceany”. Podczas spaceru nową ścieżkaą, która będzie prowadziła m.in. przez podziemia techniczne Orientarium, będzie można zobaczyć sprzęt, który dba o wodę we wszystkich zbiornikach łódzkiego zoo. Nie zabraknie też okazji do samodzielnych eksperymentów.

- Nowa ścieżka to będzie spacer od samego początku, czyli od budowy cząsteczki wody, aż do specjalistycznych pomp, które także będzie można zobaczyć w łódzkim zoo - mówi Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji. - Przyjrzymy się temu, jak w Orientarium krąży woda, jak ze słodkiej wody wyczarować słoną, a nawet sprawdzimy, co trzeba zrobić, by wodę uzdatnić. Chętni będą mogli także poeksperymentować i sprawdzić, co zrobić, by brudną wodę zamienić w czystą.

Nowa ścieżka edukacyjna będzie dostępna dla zwiedzających codziennie od 15 stycznia do 9 lutego. Od 15 do 26 stycznia bezpłatna wycieczka będzie startować poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00, 10:30, 11:30, 12:00 Z kolei od 29 stycznia do 9 lutego bezpłatna wycieczka będzie startować od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:30, 12:00, 12:30.

Goście Orientarium będą mogli też zwiedzić zaplecza strefy oceanicznej lub odwiedzić wystawę „Kości, czaszek i muszli”, organizowaną wspólnie z Muzeum Przyrodniczym.

Harmonogram atrakcji w Orientarium Zoo Łódź

15-26 stycznia 2024:

Bezpłatne wycieczki z przewodnikiem - codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 9:30 i 11:30

Bezpłatna wycieczka „Jak tworzymy oceany” - codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 10:00; 10:30; 11:30; 12:00

Zwiedzanie zaplecza strefy oceanicznej - codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 12:30 - 13:30 (co 15 minut - 15 osób)

Wystawa „Czaszki, kości i muszle” (strefa oceaniczna, przy szczęce Megalodona)

29 stycznia – 9 lutego 2024:

Półkolonie zimowe

Bezpłatna wycieczka „Jak tworzymy oceany” - codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 11:30; 12:00; 12:30.

Zwiedzanie zaplecza strefy oceanicznej - codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 12:30 - 13:30 (co 15 minut - 15 osób)

Pokazowe karmienie ukwiałów – środy (31 stycznia i 07 lutego) o godz. 14:00 (zbiornik rafy/strefa oceaniczna)

Wystawa „Czaszki, kości i muszle” (strefa oceaniczna, przy szczęce Megalodona)