Szokujące sceny w Opocznie. Młody mężczyzna błagał o pomoc. 13-latek wśród zatrzymanych

Opoczno. Płonący mężczyzna na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło w piątek (12 lipca). Około godz. 16 policjanci otrzymali zgłoszenie o płonącym mężczyźnie. Wszystko działo się u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza w Opocznie. Płonącemu mężczyźnie pomógł świadek, który ugasił jego ubrania i wezwał służby ratunkowe. Pokrzywdzony 21-latek w ciężkim stanie został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Warszawie.

Policjanci wyjaśniali szczegóły szokującego incydentu. - Ustalono, że na miejscu zdarzenia mogło przebywać pięciu młodych mężczyzn. Zapisy monitoringu niestety nie obejmowały swoim zasięgiem samego miejsca, w którym doszło do podpalania mężczyzny - wyjaśnia podkom. Barbara Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Trzech zatrzymanych, najmłodszy ma 13 lat

Następnego dnia policjanci wytypowali i zatrzymali do wyjaśnienia sprawy dwóch nieletnich chłopców w wieku 13 i 14 lat. Nie był to jednak koniec zatrzymań w tej sprawie. W niedzielę (14 lipca) zatrzymano 19-latka spod Opoczna, który od dnia zdarzenia ukrywał się przed organami ścigania. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie najstarszemu z zatrzymanych zarzutu usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nieletni zostali przewiezieniu do Policyjnej Izby Dziecka. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opocznie, dwaj nastolatkowie trafili do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 19-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.