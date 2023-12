Benzyna E10. Tych samochodów nie zatankujesz od stycznia 2024 r.

Benzyna E10 pojawi się na polskich stacjach paliw 1 stycznia 2024 r. Zastąpi on dotychczasowy format E5. Na czym polega zmiana? Nowa benzyna zawiera dwa razy więcej biokomponentów niż stara. Zgodnie z nazwą, zawartość biokomponentów w E10 to 10 proc. Większość kierowców może być spokojna. Dla nich zmiana nie będzie żadną rewolucją i spokojnie mogą oni tankować benzynę E10 do swoich aut. Problem mają jednak posiadacze starszych pojazdów, których silniki nie są przystosowane do benzyny E10.

Benzyna „Premium” 98 nie ulegnie zmianie – format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95, natomiast benzyny „Premium” 98 dalej będą sprzedawane w formacie E5. W przypadku, gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach. Przy braku informacji dotyczącej możliwości stosowania benzyny silnikowej E10 w instrukcji pojazdu kompatybilność pojazdu można sprawdzić w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i udostępnionej na stronie e10.klimat.gov.pl. albo poprzez kontakt ze sprzedawcą lub producentem pojazdu. Sprawdźcie w naszej galerii, których samochodów nie można tankować benzyną E10.

Jakie zalety ma benzyna E10? Polska osiemnastym krajem UE, który ją wprowadza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że głównym celem zmian jest ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza w dużych miastach gdzie transport samochodowy jest głównym emitentem zanieczyszczeń (smogu). Ponadto, zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych umożliwi Polsce osiągnięcie unijnego celu 14% udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie oraz zmniejszy zależność od paliw kopalnych.

Polska będzie 18 krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

