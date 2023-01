Zuchwała kradzież w Zduńskiej Woli

Ukradli panu Stanisławowi wózek, bo nie chcieli iść pieszo

Nakarmił ich i napoił, a oni bezczelnie go okradli. Stanisław Szymański (81 l.) ze Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) po wizycie przypadkowo spotkanych gości stracił elektryczny wózek inwalidzki, którym na co dzień porusza się poza domem. 34-letnia kobieta i jej 41-letni partner zabrali go, bo nie chciało im się pieszo wracać do swojego miejsca zamieszkania.