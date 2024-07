Czas wolny

Wakacje nad morzem? Mamy morze w Łodzi! Aquapark Fala zaprasza na weekend w stylu Mielna

J.M 14:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie trzeba jechać z Łodzi nad morze – to morze przybywa do Łodzi! Aquapark Fala zaprasza na weekend w stylu Mielna, zaplanowany na 27 i 28 lipca. To kolejna już atrakcja przygotowana latem przez Falę.