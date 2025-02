Wśród spalonych traw leżały zwęglone zwłoki mężczyzny. Tragiczny pożar w Modlicy

Co nam zagraża?

Doszło do wycieku

Pożary traw to coroczny problem, który w suchych i wietrznych okresach staje się szczególnie niebezpieczny. Tym razem jednak sytuacja przybrała tragiczny obrót.

W sobotę po godzinie 11 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o płonących trawach w miejscowości Modlica, położonej w gminie Tuszyn, w pobliżu autostrady A1. Na miejsce natychmiast skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji ogień udało się opanować, zanim rozprzestrzenił się na większy obszar.

Podczas dogaszania strażacy dokonali wstrząsającego odkrycia – wśród spalonych traw leżały zwęglone zwłoki starszego mężczyzny. Natychmiast powiadomiono policję, która przejęła dalsze czynności dochodzeniowe. Wstępnie ustalono, że ofiarą był 69-letni mieszkaniec okolicy, jednak dokładne okoliczności jego śmierci pozostają nieznane.

Śledczy badają różne hipotezy dotyczące przyczyn pożaru i śmierci mężczyzny. Nie wiadomo, czy ogień został zaprószony przez samego 69-latka, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Możliwe jest także, że do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie. Na miejscu przeprowadzono oględziny, a ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.

