Wypadek w Podsędkowicach. Jedna osoba w szpitalu po nocnej akcji ratunkowej

W nocy z soboty na niedzielę (22 na 23 listopada 2025 roku), dokładnie o godzinie 02:13, rozległ się alarm w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej oraz w okolicznych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyspozytorzy odebrali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Podsędkowice, położonej w gminie Biała Rawska. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Na miejscu zdarzenia, jak wynika z relacji świadków, zastano rozbity pojazd. Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych.

Na miejscu wypadku, oprócz strażaków z OSP Biała Rawska i dwóch zastępów z JRG Rawa Mazowiecka, pojawiły się również dwa patrole policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Obecna była także pomoc drogowa.

Policja w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje świadków śmiertelnego wypadku w Zaosiu, do którego doszło we wtorek, 18 listopada. Mundurowi apelują w szczególności do osób, które około godz. 18.30-18.35 przemieszczały się drogą wojewódzką nr 715 na odcinku Budziszewice-Osiedle Niewiadów. W zdarzeniu zginął 49-letni pieszy, którego potrącił kierujący nissanem mężczyzna. - Prosimy kierowców, którzy 18 listopada 2025 r., około godz. 18:30-18:35 przemieszczali się drogą W715 na odcinku Budziszewice-Osiedle Niewiadów. W przypadku posiadania kamerki samochodowej – rejestratora jazdy prosimy o zabezpieczenie materiału filmowego, aby nie uległ usunięciu. Każda informacja może być niezwykle istotna w celu dokładnego odtworzenia przebiegu tego zdarzenia - apeluje KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Więcej znajdziesz TUTAJ.