Wypadek w Podsędkowicach. Jedna osoba w szpitalu po nocnej akcji ratunkowej
W nocy z soboty na niedzielę (22 na 23 listopada 2025 roku), dokładnie o godzinie 02:13, rozległ się alarm w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej oraz w okolicznych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyspozytorzy odebrali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Podsędkowice, położonej w gminie Biała Rawska. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.
Na miejscu zdarzenia, jak wynika z relacji świadków, zastano rozbity pojazd. Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych.
Na miejscu wypadku, oprócz strażaków z OSP Biała Rawska i dwóch zastępów z JRG Rawa Mazowiecka, pojawiły się również dwa patrole policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Obecna była także pomoc drogowa.
