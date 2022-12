Furiat z Pabianic

Z wściekłości rozbił swojego mercedesa o drzewo. Potem bawił sie telefonem [ZDJĘCIA]

Eryk P. (18 l.) z Pabianic koło Łodzi, początkowo świetnie bawił się w gronie znajomych na prywatce. Z każdym wypitym kieliszkiem, z każdą upływającą godziną jego humor jednak się pogarszał. Najpierw wdał się w niepotrzebne utarczki słowne, aż w końcu nad ranem kompletnie pijany wybiegł z imprezy, wsiadł do swojego mercedesa, nacisną gaz do dechy i celowo wjechał w przydrożne drzewo. Auto nadaje się już tylko do kasacji, jednak młodemu kierowcy nic się nie stało.