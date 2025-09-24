Potworna zbrodnia w domu dziecka. Klamka zapadła! „Spędzi w więzieniu więcej lat niż przeżył”

Zabójstwo w domu dziecka w Tomisławicach

Do zbrodni doszło wieczorem 9 maja 2023 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w niewielkiej wsi nad zalewem Jeziorsko. Tego dnia około godziny 23 mieszkający w pobliżu Daniel M. zjawił się pod oknem pokoju mieszkającej tam jego dziewczyny, Oliwii. Zapukał w szybę, a 16-latka wpuściła go przez okno do środka. Między parą doszło do ostrej kłótni, w trakcie której mężczyzna wyciągnął przyniesiony przez siebie nóż i zadał nim swojej ukochanej kilkanaście ciosów, odbierając jej życie. Wybiegł z pokoju po czym ranił ostrzem w twarz wychowawczynię, która próbowała ratować swoją podopieczną i czterech przebywających w ośrodku chłopców. Na szczęście oni przeżyli atak furiata.

Nożownik został zatrzymany w swoim domu, a następnie stanął przed sądem oskarżony o zabójstwo i pięciokrotne usiłowanie morderstwa. Choć w trakcie śledztwa przyznał się do winy, podczas procesu odwołał tamte zeznania. Twierdził, że został przez Oliwię sprowokowany, która w trakcie sprzeczki miała zarzucać mu, że ma kochankę.

Wyrok sądu w Sieradzu i apelacja

Sąd w Sieradzu w te wyjaśnienia nie uwierzył i wymierzył mu karę 25 lat więzienia, zaznaczając, że o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się po 20 latach.

Apelacje od tego wyroku wniosły zarówno prokuratura jak i obrona. Śledczy domagali się kary dożywocia, uznając orzeczoną karę za zbyt niską, natomiast adwokatka Daniela M. wnosiła o jej złagodzenie. Sąd w środę, 24 września odrzucił oba te wnioski. - Zastanawialiśmy się nad karą dożywocia, ale sąd doszedł do wniosku, że kara 25 lat adekwatną do stopnia winy, jest karą eliminacyjną - mówił sędzia Jacek Lisiak. - W tym czasie oskarżony będzie poddawany resocjalizacji. Na wolność będzie mógł wyjść najwcześniej po 20 latach. W chwili popełnienia czynu miał 18 lat, więc spędzi w więzieniu więcej lat niż przeżył - dodał sędzia, którego słuchał nasz dziennikarz.

