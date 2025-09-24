Potworna zbrodnia w domu dziecka. Klamka zapadła! „Spędzi w więzieniu więcej lat niż przeżył”

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Konsultacja: eitor
2025-09-24 14:08

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji w sprawie zabójstwa w Domu Dziecka w Tomisławicach koło Sieradza. To oznacza, że zabójca 16-letniej Oliwii, Daniel M. (21 l.) spędzi za kratkami 25 lat. - Oskarżony będzie przebywał w więzieniu więcej lat niż przeżył – mówił sędzia sprawozdawca Jacek Lisiak.

Zabójstwo w domu dziecka w Tomisławicach

Do zbrodni doszło wieczorem 9 maja 2023 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej w niewielkiej wsi nad zalewem Jeziorsko. Tego dnia około godziny 23 mieszkający w pobliżu Daniel M. zjawił się pod oknem pokoju mieszkającej tam jego dziewczyny, Oliwii. Zapukał w szybę, a 16-latka wpuściła go przez okno do środka. Między parą doszło do ostrej kłótni, w trakcie której mężczyzna wyciągnął przyniesiony przez siebie nóż i zadał nim swojej ukochanej kilkanaście ciosów, odbierając jej życie. Wybiegł z pokoju po czym ranił ostrzem w twarz wychowawczynię, która próbowała ratować swoją podopieczną i czterech przebywających w ośrodku chłopców. Na szczęście oni przeżyli atak furiata.

Czytaj więcej o sprawie: Zabójstwo w domu dziecka. 19-letni Daniel M. wszystkich zaskoczył! Śledczy powołali nawet traseologa

Nożownik został zatrzymany w swoim domu, a następnie stanął przed sądem oskarżony o zabójstwo i pięciokrotne usiłowanie morderstwa. Choć w trakcie śledztwa przyznał się do winy, podczas procesu odwołał tamte zeznania. Twierdził, że został przez Oliwię sprowokowany, która w trakcie sprzeczki miała zarzucać mu, że ma kochankę.

Wyrok sądu w Sieradzu i apelacja

Sąd w Sieradzu w te wyjaśnienia nie uwierzył i wymierzył mu karę 25 lat więzienia, zaznaczając, że o przedterminowe zwolnienie może ubiegać się po 20 latach.

Apelacje od tego wyroku wniosły zarówno prokuratura jak i obrona. Śledczy domagali się kary dożywocia, uznając orzeczoną karę za zbyt niską, natomiast adwokatka Daniela M. wnosiła o jej złagodzenie. Sąd w środę, 24 września odrzucił oba te wnioski. - Zastanawialiśmy się nad karą dożywocia, ale sąd doszedł do wniosku, że kara 25 lat adekwatną do stopnia winy, jest karą eliminacyjną - mówił sędzia Jacek Lisiak. - W tym czasie oskarżony będzie poddawany resocjalizacji. Na wolność będzie mógł wyjść najwcześniej po 20 latach. W chwili popełnienia czynu miał 18 lat, więc spędzi w więzieniu więcej lat niż przeżył - dodał sędzia, którego słuchał nasz dziennikarz.

Galeria ze zdjęciami: Daniel M. skazany za zabicie dziewczyny. Materiały, powiązane z tematem

Zabójstwo w Tomisławicach. Ruszył proces. Daniel M. oskarżony o zabicie swojej dziewczyny [ZDJĘCIA].
20 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYROK SĄDU
ZABÓJSTWO ŁÓDZKIE