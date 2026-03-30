Zmasakrowane zwłoki Wojtka znaleziono pod cmentarzem. "Zdałem sobie sprawę, że zabiłem kolegę"

Dariusz Kucharski
Jacek Chlewicki
2026-03-30 14:19

Zdaniem prokuratury Marcin A. (37 l.) z Załusina koło Kutna najpierw skatował na śmierć swojego dobrego znajomego, mieszkającego w sąsiedniej wsi, Wojciecha A. (53 l.), a gdy zorientował się, że kolega nie żyje, zapakował jego zwłoki do przyczepki, po czym wywiózł je i porzucił pod murem cmentarza w pobliskim Orłowie. W poniedziałek (30 marca) w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczął się jego proces. Jest oskarżony o zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok.

Ciało zmarłego zostało znalezione w pierwszych dniach sierpnia ubiegłego roku rano przez przypadkową osobę, która przyjechała odwiedzić groby bliskich. Ewidentnie nosiło ślady pobicia.

Niemal dokładnie w tym samym czasie, w położonym 6 kilometrów dalej Teodorowie, współpracownicy Wojciecha A., który prowadził firmę dekarską, o umówionej porze stawili się pod jego domem, by wspólnie pojechać do pracy, ale mężczyzny nie było. Powiadomiono więc jego siostrę i szwagra, którzy przyjechali na miejsce i próbowali ustalić, gdzie może przebywać.

- Niedługo potem na rowerze podjechał tam też ten Marcin i zaoferował pomoc w poszukiwaniach – wspomina siostra zmarłego. - Mówił, że widział się poprzedniego dnia z Wojtkiem, był u niego w domu, że on miał się gdzieś przewrócić pod bramą, uderzyć w głowę. Zadzwoniliśmy pod numer alarmowy, żeby zgłosić zaginięcie. Przyjechała policjantka na miejsce i po chwili dostała informacje o znalezionych zwłokach Wojtka przy cmentarzu.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą dość szybko ustalili, że za śmierć mężczyzny odpowiada Marcin A.. 30 marca rozpoczął się jego proces. - Morderco! Zabiłeś nam brata – usłyszał, gdy był prowadzony przez policjantów na salę sądową od sióstr zmarłego.

W trakcie pierwszej rozprawy nie przyznał się do winy. Stwierdził jedynie, że kopnął i uderzył w głowę przypadkową osobę, która znalazła się na terenie jego gospodarstwa.

W trakcie przesłuchania przed prokuratorem zaraz po jego zatrzymaniu, potwierdził jednak swój udział w zabójstwie. Utrzymywał jednak, że pobił bliżej nieokreślonego obywatela Ukrainy, który miał nielegalnie spać w jednym z jego budynków. - Wpadłem w jakiś szał – zeznawał w trakcie śledztwa. - Zacząłem go kopać, uderzyłem w głowę. Kiedy zorientowałem się, że nie żyje, wsadziłem jego zwłoki na przyczepkę i zawiozłem pod cmentarz. Dopiero następnego dnia, gdy policjanci znaleźli zwłoki Wojtka, zdałem sobie sprawę z tego, że zabiłem kolegę.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

