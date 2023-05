Strzelanina w myjni samochodowej w Łodzi. 45-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Co doprowadziło do strzelaniny w myjni samochodowej przy ul. Rokicińskiej w Łodzi? Jak informuje tamtejsza prokuratura, w nocy z 20 na 21 maja doszło tam do starcia dwóch grup, które były prawdopodobnie powiązane działalnością przestępczą. Jak wynika z ustaleń śledczych, w czasie zdarzenia 45-letni mężczyzna - zatrzymany w poniedziałek, 22 maja, na Pomorzu - strzelił z broni palnej w kierunku 32-latka, powodując u niego obrażenia, głównie twarzoczaszki. Poszkodowany nadal walczy o życie w jednym ze szpitali w Łodzi. Uczestnicy strzelaniny mieli przy sobie nie tylko pistolet, ale również łom, miotacze gazowe i przedmiot przypominający maczetę. Oprócz 45-latka, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, policjanci zatrzymali czterech innych mężczyzn w wieku 27-43 lata. Wszyscy byli wcześniej znani policji m.in. ze spraw narkotykowych i z zakresu przestępczości samochodowej.

- W odniesieniu do pozostałych podejrzanych można mówić o zagrożeniu karą pozbawienia wolności do lat 8. Wczoraj (w poniedziałek, 22 maja - przyp. red.) już w odniesieniu do jednego z mężczyzn, co do którego sformułowano zarzuty dotyczące udziału w bójce, skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie. Z ustaleń, zwłaszcza zapisów monitoringu, wynika, że jego udział w zdarzeniu był znaczący. Co do pozostałych podejrzanych o takie same czyny (3 mężczyzn) prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w szczególności policyjny dozór, a także zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z innymi ze współpodejrzanymi. Natomiast 45-latek, któremu grozi dożywocie w dalszym ciągu pozostaje do dyspozycji prokuratury, dzisiaj (wtorek, 23 maja - przyp.red.) co do niego podjęte zostaną dalsze decyzje, w tym co do ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie - informuje Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodaje, śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy. Prokuratura, przy dużym zaangażowaniu policji, prowadzi działania zmierzające do przedstawienia zarzutów wszystkim osobom, które mają jakikolwiek udział w strzelaninie w myjni samochodowej w Łodzi.

