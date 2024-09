32-latek zmarł w szpitalu

Tak wyglądała strzelanina w myjni! Marcin M. chwycił za miotacz gazu, ale kula i tak trafiła go w głowę

Dopiero po dłuższym czasie od strzelaniny w myjni samochodowej w Łodzi poznaliśmy szczegółowy przebieg zdarzenia. Umożliwił to akt oskarżenia, który został skierowany do sądu przeciwko dwóm mężczyznom. Według ustaleń śledczych Adam K. i Konrad K. przyjechali do myjni z powodu konfliktu o dług. W czasie strzelaniny w ruch poszła nie tylko broń palna, ale też m.in. miotacz gazu i maczeta.