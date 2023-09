Śmierć trzyosobowej rodziny na A1. Adwokat ostrzega przed fałszywymi zbiórkami

Prokuratura nadal wyjaśnia, jak doszło do śmierci trzyosobowej rodziny na autostradzie A1, natomiast pojawiły się osoby, które postanowiły żerować na tej tragedii. Łukasz Kowalski, adwokat, który reprezentuje bliskich ofiar wypadku, ostrzega wszystkie osoby poruszone śmiercią Martyny, Patryka i 5-letniego Oliwierka. - Jestem jedynym pełnomocnikiem i taki dokument znajduje się w aktach postępowania przygotowawczego. Nie jest prowadzona żadna zbiórka na rzecz ofiar wypadku. Wszelkie takie działania prowadzone są bez porozumienia i zgody rodziny. Prosimy zatem o ostrożność w dokonywaniu jakichkolwiek wpłat na prowadzone bez konsultacji z rodziną samozwańcze kwesty. Mogą one być finalnie oszustwem. Pogrążona w głębokim żalu rodzina odcina się od takich zbiórek i czeka na efekt czynności prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim - napisał mężczyzna za pośrednictwem profilu facebookowego. Adwokat ponadto udostępnił w komentarzu link do jednej ze zbiórek, która pojawiła się na portalu Pomagam.pl - na szczęście została już zlikwidowana.

Zarzut dla kierowcy BMW, uczestnika wypadku na A1

Tymczasem prokuratura w Piotrkowie poinformowała w czwartek, 28 września, że 31-letni kierowca BMW, który brał udział w wypadku na A1 w Sierosławiu, usłyszy w tej sprawie zarzut. Śledczy nie zdradzają na razie nic więcej. Wiadomo jedynie, że postępowanie prokuratorskie było prowadzone w kierunku kierunku art. 177 § 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, co w przypadku udowodnienia winy jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kulisy tragedii w Sierosławiu. Rodzina spłonęła w objętej pożarem kii

Przypomnijmy, że do wypadku na A1 doszło 16 września br. ok. godz. 20. Kia, którą jechała trzyosobowa rodzina z Myszkowa, zderzyła się najpierw z jadącym z ogromną prędkością BMW, jak informował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, było to co najmniej 253 km/h, a później huknęła w bariery energochłonne. W aucie momentalnie wybuchł pożar, w którym spłonęła cała rodzina. BMW zatrzymało się ok. 200 m dalej. Dwóch z prawdopodobnie trzech mężczyzn podróżujących pojazdem potrzebowało pomocy medycznej, odnosząc jednak niegroźne obrażenia ciała.