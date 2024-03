Policjantka walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Ma 22 lata i kocha sport

QUIZ: Geografia dla najlepszych. W którym kraju jesteś? My dajemy jedną wskazówkę, Ty pełną odpowiedź

Łódzkie. Policjantka z KPP Pabianice wystartuje w konkursie Miss Polonia

Roksana Rózga ma zaledwie 22 lata, a na koncie już wiele sukcesów. Od trzech lat na co dzień pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach (woj. łódzkie). Od najmłodszych lat wiedziała, że służba w policji to jej powołanie. Jeszcze w liceum zapisała się do klasy policyjnej i po zdaniu egzaminów rozpoczęła pracę.

Karolina Bielawska oddaje koronę. Była drugą Polką, która została Miss World

To jednak nie wszystko, co reprezentuje sobą kandydatka w konkursie Miss Polonia województwa łódzkiego. Roksana Rózga kocha sport i od 11 lat trenuje koszykówkę, aktualnie w 2 lidze kobiet w Basket Forever Ksawerów. Lubi także dreszczyk emocji - aby rozładować stres zamiast spaceru woli przejażdżki motocyklem.

"St. post. Roksana Rózga jest piękną młodą kobietą. Jej urodę doceniło jury konkursu piękności, w którym Roksana przeszła do finału wojewódzkiego Miss Polonia. Kibicujemy naszej policjantce, i trzymamy kciuki za zwycięstwo. To już drugi konkurs piękności na jej koncie. W 2019 roku została Miss Fitness w Miss Ziemi Łódzkiej Nastolatek. Roksana startuje w konkursie z numerem 16, głosować można wysyłając sms o treści ,,IGOART.16” na numer 7248. Wspieramy i trzymamy kciuki!" czytamy słowa wsparcia kolegów i koleżanek Roksany z KPP w Pabianicach.