Potrącił policjanta i uciekł z piskiem opon. "Zwolnił, a następnie przyśpieszył". Policja poszukuje sprawcy

Pirat drogowy potrącił policjanta i zbiegł z miejsca wypadku

Łódzka Policja poinformowała o szokującym zdarzeniu, które miało miejsce na ulicy Łódzkiej w Poddębicy, w nocy z 6 na 7 stycznia 2024 roku. Około godziny 23:20 kierujący srebrną Skodą Fabią potrącił policjanta i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Do sytuacji doszło podczas policyjnego patrolu. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać samochód do kontroli. Kierowca na znak do zatrzymania latarką najpierw zwolnił, a później przyspieszył i potrącił umundurowanego policjanta. Natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia, a poszkodowany z obrażeniami trafił do szpitala.

Łódzka Policja apeluje o kontakt do potencjalnych świadków zdarzenia. - Apel kierowany jest przede wszystkim do kierowców, którzy w swoich samochodach posiadają wideorejestratory i w tym czasie podróżowali drogą ulicą Łódzką w Poddębicach. Pomocne mogą okazać się nagrania w celu dotarcia do kierowcy, który odjechał z miejsca. Świadkowie proszeni są o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach osobiście lub o kontakt telefoniczny z dyżurnym jednostki pod numerem 47 845 22 11 - zakomunikował podkom. Adam Dembiński.

