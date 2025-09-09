Takie możliwości ma teraz Sebastian M. W grę wchodzi nawet złagodzenie kary. Sąd wyraził zgodę na mediacje

2025-09-09 12:45

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wyraził we wtorek, 9 września, zgodę na mediacje pomiędzy Sebastianem M. i jego obroną a pełnomocnikiem rodziny ofiar. Nawet pozytywne zakończenie rozmów między stronami nie kończy postępowania karnego, ale może wpłynąć na wysokość ewentualnej kary dla oskarżonego. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 Sebastianowi M. grozi maksymalnie 8 lat więzienia.

Piotrków Tryb. Będą mediacje między obroną Sebastianem M. a pełnomocnikiem rodzin ofiar

Obrona Sebastiana M. złożyła wniosek o rozpoczęcie mediacji z rodzinami ofiar wypadku na A1, których reprezentuje mecenas Łukasz Kowalski. Z uwagi na to, że adwokat odpowiedział pozytywnie na tę propozycję, sąd również wyraził zgodę na rozmowy między stronami na pierwszej rozprawie w procesie kierowcy BMW.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia - czytamy na stronach rządowych.

Rodziny ofiar nie przyszły na proces Sebastiana M. Szokujący powód!

Warto podkreślić, że nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia między obroną Sebastiana M. a pełnomocnikiem rodzin ofiar nie oznacza to końca postępowania karnego, a tym samym wyroku. Z drugiej strony pozytywny finał mediacji może wpłynąć na wysokość kary, o ile taka zostanie orzeczona, doprowadzając do jednej z następujących sytuacji:

  • uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;
  • uznanie faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary;
  • nadzwyczajne złagodzeniem kary;
  • odstąpienie od wymierzenia kary;
  • odstąpienie od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach.

Na wtorkowej rozprawie sąd w Piotrkowie Trybunalskim podjął jednocześnie decyzję o nie otwieraniu przewodu sądowego i nie odczytywaniu aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.

Spłonęli w aucie, bo staranował ich pirat z BMW

Spłonęli w swoim aucie, bo staranował ich pirat z BMW
