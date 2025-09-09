Obrona Sebastiana M. zaproponowała mediacje z rodzinami ofiar wypadku na A1, co spotkało się z pozytywną reakcją pełnomocnika poszkodowanych.

Sąd wyraził zgodę na rozmowy ugodowe, które mogą wpłynąć na przebieg procesu i ewentualną karę.

Czy porozumienie między stronami zakończy sprawę Sebastiana M. i jakie będą dalsze kroki w tym głośnym procesie?

Piotrków Tryb. Będą mediacje między obroną Sebastianem M. a pełnomocnikiem rodzin ofiar

Obrona Sebastiana M. złożyła wniosek o rozpoczęcie mediacji z rodzinami ofiar wypadku na A1, których reprezentuje mecenas Łukasz Kowalski. Z uwagi na to, że adwokat odpowiedział pozytywnie na tę propozycję, sąd również wyraził zgodę na rozmowy między stronami na pierwszej rozprawie w procesie kierowcy BMW.

- Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia - czytamy na stronach rządowych.

Rodziny ofiar nie przyszły na proces Sebastiana M. Szokujący powód!

Warto podkreślić, że nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia między obroną Sebastiana M. a pełnomocnikiem rodzin ofiar nie oznacza to końca postępowania karnego, a tym samym wyroku. Z drugiej strony pozytywny finał mediacji może wpłynąć na wysokość kary, o ile taka zostanie orzeczona, doprowadzając do jednej z następujących sytuacji:

uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;

uznanie faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary;

nadzwyczajne złagodzeniem kary;

odstąpienie od wymierzenia kary;

odstąpienie od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach.

Na wtorkowej rozprawie sąd w Piotrkowie Trybunalskim podjął jednocześnie decyzję o nie otwieraniu przewodu sądowego i nie odczytywaniu aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.