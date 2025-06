Spis treści

Czemu służy kwarantanna przed lotem w kosmos?

Aktualizacja wtorek, 24 czerwca, godz. 10:45

Amerykańska agencja kosmiczna NASA podała, że historyczny lot misji Axiom 4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego planowany jest na środę, 25 czerwca, o godzinie 8:31 czasu polskiego!

Aktualizacja środa, 11 czerwca, godz. 9.21

Jak poinformował koncern SpaceX, start misji Axiom-4, której członkiem jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, został po raz kolejny przełożony. Tym razem nie zawiniła pogoda, bo w rakiecie Falcon 9 doszło do usterki w postaci wycieku płynnego tlenu (LOx). Nowy termin startu misji z Polakiem nie został jeszcze podany.

Wcześniej pisaliśmy:

Pod koniec maja, przed startem misji axiom mission 4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), rozpoczęła się obowiązkowa kwarantanna załogi i towarzyszącego jej personelu. Astronauci – w tym dr Sławosz Uznański-Wiśniewski – przebywają w Budynku Operacyjnym i Kontrolnym im. Neila Armstronga (Neil Armstrong Operations and Checkout Building). To należący do NASA ośrodek na Wyspie Merritt na Florydzie (USA), kilka kilometrów od Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na przylądku Canaveral, skąd nastąpi start.

Odosobnienie, oficjalnie nazywane „stabilizacją stanu zdrowia załogi” ma zapobiec ewentualnym infekcjom astronautów, które mogłyby utrudnić ich pracę na ISS lub wykluczyć ich z misji, oraz przeniesieniu chorób zakaźnych na stację kosmiczną.

Co robią astronauci podczas kwarantanny?

Jak powiedział w rozmowie z PAP Sławosz Uznański-Wiśniewski, kwarantanna – przypominająca odosobnienie, które znamy z pandemii COVID-19 – to tylko z pozoru dwutygodniowe wakacje. Do momentu startu czas załogi axiom mission 4 jest zaplanowany niemal co do minuty.

Mamy wiele codziennych obowiązków: treningi fizyczne, badania medyczne, powtórki z operacji lotniczych, przegląd eksperymentów naukowych. Wczoraj mój dzień rozpoczął się o 5.30 i był bardzo intensywny.

– podkreślił w rozmowie z PAP astronauta na początku kwarantanny.

Kwarantanna Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Co przygotowała NASA?

Uznański wyjaśniał, że załoga axiom mission 4 spędzi razem najbliższe dwa tygodnie na niewielkiej przestrzeni – o powierzchni podobnej do tej, jaką będą mieli do dyspozycji na orbicie. W ośrodku NASA przygotowano dla astronautów m.in. siłownię, w której ćwiczą po kilka godzin dziennie. Mają też zajęcia na świeżym powietrzu – w zamkniętym ogrodzie wokół budynku.

Kwarantannę, chociaż już poza centrum Armstronga, przechodzi także trzech astronautów rezerwowych axiom mission 4 (Uznański nie ma ewentualnego zmiennika). - Oprócz załogi misji axiom mission 4 na kwarantannie są pracownicy obsługi – w sumie kilkadziesiąt osób – powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski. To lekarze, trenerzy, kucharze i ekipa filmowa. Wszyscy pozostaną w odosobnieniu do startu astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

W kosmosie Sławosz Uznański spędzi dwa tygodnie. Co będzie robić?

Na orbicie załoga Axiom Mission 4 ma spędzić ok. 14 dni. Jak ocenił Sławosz Uznański-Wiśniewski, przed nim jego i kolegami jest wyjątkowo intensywny okres.

Nasz czas będzie przede wszystkim przeznaczony na pracę. Obowiązki – prowadzenie eksperymentów, połączenia z Ziemią albo nagrania w ramach programu edukacyjnego – zajmą nam więcej niż osiem godzin dziennie.

- powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Astronauta dodała, że w wolnych chwilach będzie np. robił zdjęcia Ziemi albo łączył się z bliskimi. – Może uda nam się całą załogą wybrać jakiś film z bogatej wideoteki ISS i razem go obejrzeć – powiedział.

To będzie niebezpieczna misja

W czasie misji jest kilka momentów szczególnie niebezpiecznych, m.in. start, przejście przez atmosferę ziemską, dokowanie do ISS i powrót na Ziemię.

Wielokrotnie ćwiczyliśmy procedury dla wszystkich faz lotu i jesteśmy do nich doskonale przygotowani. Oczywiście istnieje ryzyko, ale wszyscy wierzymy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

– przyznał w rozmowie z PAP Uznański.

Sławosz Uznański-Wiśniewski drugim Polakiem w kosmosie

Axiom mission 4 będzie kolejną komercyjną załogową wyprawą realizowaną przez Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a ESA na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jako agencja wykonawcza MRiT. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie, po Mirosławie Hermaszewskim.

