Wymieniali koło w ciężarówce. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Tragedia na A2

Wymieniali koło w ciężarówce, doszło do tragedii

To niezwykle tragicznego wypadku doszło ok. godz. 4:40 w poniedziałek (20 kwietnia), na 341. kilometrze autostrady A2 w okolicy miejscowości Wiktorów, podczas wymiany koła w ciężarówce.

- W stojącą na poboczu ciężarówkę z przyczepą, przewożącą zbiorniki betonowe i będącą w trakcie wymiany koła, uderzył tir z naczepą. Śmierć na miejscu poniósł kierowca lub pasażer naprawianego zestawu, kolejne trzy osoby - w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji - zostały ranne. Wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami - przekazał rzecznik łódzkiej wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu tragedii służby prowadzą działania. Obecny jest również prokurator. Konieczne jest wydobycie zwłok mężczyzny, które znajdują się między barierkami ochronnymi a przyczepą.

Utrudnienia na A2

Do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych doszło na jezdni w kierunku Poznania. Trasa jest w tym kierunku jest całkowicie zablokowana. Aby ominąć korek, należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i dalej drogą krajową nr 91 dojechać do Łęczycy, a następnie drogą wojewódzką nr 703 do węzła Wartkowice, z którego ponownie można dostać się na A2.

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie