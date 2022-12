Sensacyjny wyrok dla mordercy z Pabianic

Zabił Martę i uprowadził jej dziecko. „Wyższa kara wyeliminowałyby go ze społeczeństwa”

Groziło mu dożywocie. Za kratkami mógł spędzić resztę swojego życia, ale więzienne mury może opuścić dużo wcześniej. Adrian R. (22 l.) z Pabianic koło Łodzi, który w grudniu 2020 roku zamordował z zimną krwią swoją byłą partnerkę Martę K. (19 l.), usłyszał właśnie wyrok za to zabójstwo. Sąd wymierzając karę wziął pod uwagę wcześniejsze nienaganne opinie o oskarżonym i uznał, że do zbrodni pchnęło go prześladowanie ze strony późniejszej ofiary.