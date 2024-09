Kłopoty znanego producenta mebli. Fameg zwolni 80 osób

Problemy finansowe dotykają kolejne przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego. Niedawno przeprowadzenie zwolnień grupowych zapowiedział Redan, teraz redukcję zatrudnienia planuje przeprowadzić znany producent mebli Fameg. Portal dlahandlu.pl opisuje, że zwolnienia to jeden z elementów procesu restrukturyzacji firmy. Fameg w poprzednim roku kalendarzowym zanotował ponad dwa miliony złotych straty netto i ma problemy z obsługą zadłużenia.

Przedsiębiorstwo zapewnia równocześnie, że zwolnienie 80 osób nie zakłóci bieżącej działalności firmy. Fameg zatrudnia obecnie około 600 pracowników, redukcja zatrudnienia wyniesie więc ponad 10 proc. Na poprawę kondycji spółki mają również wpłynąć starania o pozyskanie nowych klientów. Większość przychodów ze sprzedaży swoich produktów Fameg realizuje poza Polską. Poniżej dalsza część artykułu.

Firma Fameg jest kontynuatorem przedsiębiorstwa założonego przez Austriaka Michaela Thoneta. W XIX wieku opracował on i opatentował nowatorską tworzenia mebli giętych. To właśnie z tego typu wyrobów firma słynie do dzisiaj. Nazwa Fameg również nawiązuje do produktów przedsiębiorstwa i pochodzi od słów Fabryka Mebli Giętych.

Rozwijamy tradycyjne rzemiosło produkcji mebli giętych z szacunkiem do otaczających nas ludzi i natury. Z pasją angażujemy się w tworzenie wyjątkowych kolekcji, które stanowią o wyjątkowości wnętrz użytkowanych przez pokolenia - czytamy na stronie Famegu.

