Wszystkie systemy wyglądają dobrze, a pogoda jest sprzyjająca - informuje SpaceX przed startem misji Ax-4

All systems are looking good for Wednesday’s launch of @Axiom_Space’s Ax-4 mission to the @Space_Station and weather is 90% favorable for liftoff. Webcast starts at 12:30 a.m. ET → https://t.co/6RXoybzInV pic.twitter.com/988o685PVF