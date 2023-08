Drogowa makabra pod Zduńską Wolą. Dwie osoby nie żyją, siedem jest rannych

Alarm w domu sióstr zakonnych. Chłopiec podrzucony do okna życia. "Był porządnie ubrany"

"Szczęśliwe zwierzęta to szczęśliwi ludzie". Maxi Zoo ma już 100 sklepów w Polsce!

Primark otworzy sklep w Łodzi. Znamy datę otwarcia. To już niedługo!

Pstrokonie. Czołowe zderzenie renaulta i nissana. Nie żyj dwie osoby

Do tragicznego w skutkach wypadku w Pstrokoniach w gminie Zapolice doszło w piątek, 25 sierpnia, wieczorem. - Na drodze powiatowej doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych marki Renault i Nissan. Kierujący renaultem 32-letni zduńskowolanin doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciw nissanem - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka zduńskowolskiej policji sierż. szt. Katarzyna Biniaszczyk.

Niestety, wypadek okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu ponieśli kierujący renault oraz jeden z pasażerów. Kolejnych siedem rannych osób trafiło do szpitali w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Pabianicach i Łodzi.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku samochodowego w Pstrokoniach. Jak przekazała PAP, osobowym renault niezgodnie z przepisami podróżowało w sumie sześć osób. Od kierowcy renault została pobrana krew na obecność w organizmie alkoholu i narkotyków.

Nissanem z kolei kierował 19-latek, który był trzeźwy. Przewoził dwóch młodszych pasażerów. Wszyscy wymagali hospitalizacji.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było niezachowanie należytej ostrożności na łuku drogi. Śledztwo wyjaśni, czy wpływ na to mogło mieć zbytnie obciążenie osobowego renault.